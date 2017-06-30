Судебные слушания по делу о халатности в отношении бывшего руководства компании-оператора "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) начались в пятницу в Токио. Бывшему председателю компании Цунэхисе Кацумате, а также двум вице-президентам Итиро Такэкуро и Сакаэ Муто вменяется в вину то, что TEPCO не приняла превентивных мер по защите станции от потенциального удара цунами.

В ходе следствия удалось установить, что еще в 2008 году дочерняя компания TEPCO подготовила оценку, согласно которой в районе АЭС возможно цунами высотой до 15,7 метра,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Обширные территории в Японии подверглись загрязнению радиоактивными веществами, из района расположения станции пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.



