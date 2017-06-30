В июне температура воздуха в Армении почти достигла исторического рекорда

До 22-го июня температура воздуха в Армении сохранялась в пределах нормы, осадки распределялись неравномерно, дожди носили локальный характер. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, с 24-го июня с Аравийского полуострова в Армению проникли горячие воздушные потоки, которые удерживаются по сей день. «Самая высокая температура воздуха была зарегистрирована 28-го июня – в Арени было 39.2 градуса, в Арарате - 38.8, в Ереване- 38.0, в Давидашене - до 39.0, в Араратской долине температура воздуха колебалась в районе 38 градусов»,- сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, для июня это высокие цифры. «Рекорд июня был зарегистрирован в 1998 году, когда температура воздуха в Армении достигла 39.2. В 2017 году температура воздуха в Армении уступила историческому рекорду всего 0.2 градуса»,- сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.