В некоторых участках Армении сохранятся градо-грозовые явления

В республике градо-грозовые явления сохранятся и 30 июня. Под действием циклона после полудня во многих областях республики ожидаются дожди, грозы, в отдельных местах град.

По сообщению Арменпресс, во время встречи с журналистами руководитель гидрометеорологической службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Гагик Суренян сказал, что 30 июня вечером в отдельных местах столицы будут кратковременные дожди, гроза, усилится ветер, вероятность чего будет в возвышенных зонах.

29 июня были отмечены градо-грозовые явления, в частности в Сисиане, где в течение полчаса выпало 30 мм дождя, что является месячной июньской нормой для Еревана. Град наблюдался также в отдельных районах Арагацитна, Ширака и Гегаркуника – сказал он.