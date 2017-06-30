Аэрофлот назвал один из своих лайнеров именем “Арно Бабаджанян”
Решением министерства транспорта России авиакампания Аэрофлот дала название одному из своих лайнеров “Арно Бабаджанян” Об этом АРМЕНПРЕСС проинформировала служба новостей авиакампании.
29 июня лайнер Боинг777 с названием “A BABAJANYAN” прибыл на стоянку лайнеров кампании. Решение принято на основании заявления министру транспорта России от международного Фонда памяти Арно Бабаджаняна.
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