С аргентинскими специалистами были обсуждены вопросы развития консультационной системы в отрасли сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян принял 30-го июня посла Аргентины в Армении Гонзало Урриолабеита и возглавляемую им делегацию. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении.

На встрече состоялась краткая презентация программы по развитию механизации и распространению знаний.

Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян, приветствовав гостей, подчеркнул важность развития консультационной системы в отрасли сельского хозяйства и поблагодарил гостей за помощь правительства Аргентины в этом направлении.

В текущем году планируется визит консультантов по данной программе в Аргентину для участия в курсах усовершенствования и ознакомления с международным опытом на месте. Кроме того, в 2018 году в Аргентине пройдут курсы обученя для обучающих, с помощью видеоконференций будут организованы курсы в Армении.