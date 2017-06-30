На международном фестивале в Карловых Варах представят 170 фильмов

На открывающемся в пятницу в Карловых Варах международном кинофестивале будут представлены 170 художественных и документальных фильмов. "Для многих картин предстоящие показы станут мировыми и европейскими премьерами", - сообщила ТАСС представитель дирекции крупнейшего в Центральной Европе киносмотра Яна Навратилова.

"В конкурсную и внеконкурсную программу включены художественные и документальные фильмы, - подчеркнула она. - Конкурсные картины, согласно правилам фестиваля, были сняты не раньше прошлого года",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Почетными гостями фестиваля станут американские актеры Джереми Реннер, Кейси Аффлек и Ума Турман. Председателем жюри конкурсного смотра станет германская актриса и сценарист Анна Брюггеманн. Кейси Аффлеку и Уме Турман будут вручены специальные премии президента Карловарского фестиваля.

Торжественное открытие фестиваля запланировано на пятницу в 18:00 по среднеевропейскому времени (19:00 мск). Оно состоится в отеле Thermal, который является одним из наиболее фешенебельных в Карловых Варах. Затем последует прием для участников фестиваля и его почетных гостей. Кинопоказы начнутся в субботу. Смотр завершится 8 июля, когда будут объявлены победители и лауреаты конкурсной программы.

В Карловых Варах фестиваль пройдет уже в 52-й раз. Он считается одним из старейших в Европе, является ровесником Каннского кинофестиваля и ведет свою историю с 1946 года.



