В Японии обнаружили смертельно опасных муравьев из Южной Америки

Красные огненные муравьи были обнаружены в японском порту Нагоя, яд которых может привести к летальному исходу, сообщила в пятницу телекомпания NHK.

Это уже второй подобный случай: в мае красные огненные муравьи были обнаружены в порту Кобе.

В Нагое их нашли на стенке контейнера, который пришел в Японию из Китая, обойдя несколько портов по всему миру. Муравьи были тут же уничтожены,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Опасения специалистов вызывает возможность распространения опасных насекомых. У людей, предрасположенных к аллергии, их укус может привести к смерти. Этот вид муравьев считается одним из самых опасных в мире. К мерам по усилению надзора в портах будут подключены сотрудники министерства окружающей среды, сообщает телеканал.