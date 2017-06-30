Организация “Партнерство открытого управления” продлило статус пассивного членства Азербайджана. Как сообщает АРМЕНПРЕСС, об этом заявило информационное агентство azadliq.info.

Заседание “ Партнерства открытого управления” состоялось 27-28 июня в Вашингтоне, и в течение всего заседания обсуждался вопрос статуса Азербайджана в организации. В результате обсуждений на заседании руководящего органа “Партнерства открытого управления” статус пассивного членства Азербайджана был продлен на 1 год. Во время заседания за продление статуса пассивного членства Азербайджана из 22 членов “за” проголосовали 19. “ Партнерство открытого управления” дало Азербайджану 12 месяцев для упорядочения задач по отношению к обществу, после чего будет рассмотрен вопрос о восстановлении статуса активного членства. В статусе пассивного члена Азербайджан может присутствовать только в качестве наблюдателя, без права голоса. Осуществляемое в Азербайджане угнетение и преследование гражданского населения, ограничение свободы слова, политика незаконных арестов, вызвало недовольство не только внутри страны, но и во многих международном сообществе и у авторитетных организаций. Цель инициативы “ Партнерство открытого управления” активным привлечением общественности содействовать улучшению управленческой системы, стимулировать ее продуктивности, повышая при этом прозрачность отношений государство – общественность, доверительность и уровень отчетности.