МИД Катара: бойкотирующие эмират страны не намерены вести переговоры по выходу из кризиса

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн не намерены урегулировать кризис в отношениях с Катаром путем переговоров. Такое мнение выразил в четверг катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в беседе с сопровождающими его журналистами во время визита в Вашингтон.

"Существует тенденция, указывающая, что страны, осуществляющие блокаду, отвергают достижение урегулирования [кризиса] посредством переговоров, - приводит слова главы МИД газета Al Arab. - Список требований подготовлен таким образом, чтобы его отвергли". При этом он подчеркнул, что Доха настаивает на "решении, основанном на принципах международного права и невмешательства во внутренние дела [государств]",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Позиция американской администрации была ясна с начала кризиса - это недопущение эскалации в регионе, - сказал руководитель внешнеполитического ведомства. - Американцы понимают, что кризис искусственный и не связан с борьбой с терроризмом. Противостояние терроризму просто лозунг, используемый странами, участвующими в блокаде, чтобы привлечь на свою сторону Запад".

Глава МИД Катара назвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) "последним источником стабильности в регионе". "Для нас стали неожиданными неоправданные меры, принятые Саудовской Аравией, Бахрейном, Египтом и ОАЭ, - приводит слова министра телеканал Al Jazeera. - Катар привержен политике ССАГПЗ и защите ее интересов. Мы намерены работать с международными институтами, чтобы положить конец блокаде".