Сведения о церкви Спасителя в Шуши подтверждаются

Экспедиция ГПОН «Охрана исторической среды» Министерства экономики Арцаха с 10-го мая по 5-е июня 2017 года провела раскопки на территории церкви Спасителя в Шуши. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ГПОН «Охрана исторической среды» Министерства экономики Арцаха, в результате раскопок были раскрыты основы фундамента церкви.

«Были сведения, что после разрушения в 1960-х под асфальтом сохранились основы фундамента церкви.

Для уточнения этого обстоятельства экспедиция ГПОН «Охрана исторической среды» Министерства экономики Арцаха с 10-го мая по 5-е июня 2017 года провела раскопки на территории церкви Спасителя в Шуши. Исторические сведения о церкви до нас дошли благодаря епископу Макару Бархударяну. В результате раскопок были раскрыты основы фундамента церкви, местами – до метра высотой. Удалось раскопать 2 входа – с южной и западной сторон, а также основание одной из колонн, упомянутых епископом Макаром Бархударяном. Таким образом, сведения о церкви Спасителя, дошедшие до нас, подтверждаются»,- сказал руководитель экспедиции Нжде Еранян.

Согласно историческим источникам, церковь Спасителя Мегрецоц была построена в 1833 году на средства Махтеса Ахумяна. Об этом стало известно благодаря епископу Макару Бархударяну – известному своими изысканиями по истории Арцаха и окрестных губерний.

На месте разрушенной в 1960-х годах церкви действовал кинотеатр, сохранившаяся восточная стена, по всей видимости, служила экраном. Сохранились также алтарь и подиум церкви. Церковь имела 2 колокольни.

Молитвенный зал церкви (24,75x12,77м) был прямоугольным, сводчатые арки опирались на 4 центральные колонны и на 6 пилонов. В церкви было 2 входа 10 окон.

В результате этих раскопок сокровищница Шуши пополнилаась еще одним памятником.