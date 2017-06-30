Результаты договоренностей в Санкт-Патербурге и Вене - заслуга армянской дипломатии: Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян считает работу послов РА эффективной. Как передает «Арменпресс», об этом сказал сегодня в Национальном Собрании Армении при обсуждении годового отчета «Об исполнении Государственного бюджета РА на 2016 год» министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

В ответ на вопрос секретаря оппозиционной парламентской фракции «Царукян» Ваге Энфиаджяна касательно работы армянских дипломатов, Э.Налбандян сказал, что посольства работают эффективно, если же бывают упущения, МИД Армении обращается к высшему руководству государства, и принимаются соответствующие решения.

В качестве примера эффективной работы армянских дипломатов Эдвард Налбандян назвал результаты саммитов по карабахской проблеме, состоявшихся в Вене и Санкт-Петербурге.

«Считаете, все это взялось с воздуха? Принятые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге решения были созвучны всему тому, что перед этим говорил президент РА», – отметил глава МИД Армении, напомнив в частности следующие договоренности: неукоснительное соблюдение трехсторонних бессрочных соглашений о прекращении огня от 1994-1995 гг., создание механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения.

«Все это результат соответствующей работы», – сказал Налбандян.