Посол КНР: действия Вашингтона подорвут взаимодоверие между КНР и США

Продажа США оружия Тайваню, а также введение санкций против китайских компаний негативным образом повлияет на взаимное доверие между КНР и США. Такое мнение высказал в четверг посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай, передает агентство Reuters.

"Все эти действия - санкции против китайских компаний и в особенности продажа оружия Тайваню - определенно подорвут взаимное доверие между двумя сторонами и вступают в противоречие с духом встречи в Мар-а-Лаго", - считает посол,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее Госдеп одобрил контракты в военно-технической сфере на общую сумму примерно $1,42 млрд между Вашингтоном и тайваньской администрацией. В этот же день министерство финансов США ввело санкции в отношении двух китайских граждан и одной организации из КНР в связи с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.





