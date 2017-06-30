По делу выстрелов в г. Гюмри один человек арестован

В результате проведенных следственно-судебных действий Ширакского областного следственного управления Следственного комитета РА, был выяснен ряд обстоятельств произведенных выстрелов в г. Гюмри, один человек арестован. Об этом АРМЕНПРЕСС проинформировали из отдела по информации и связам с общественностью департамента следственного комитета РА.

Ранее мы информировали, что 25 июня 2017 года в 22:50 напротив одного из кафе г. Гюмри прозвучали выстрелы, далее в 23:15 из медицинского центра был получен сигнал о том, что в отделение с пулевыми ранениями поступил гражданин Г. Акопян. В результате предпринятых неотложных следственных действий было выяснено, что этот гражданин получил пулевые ранения именно напротив того кафе, где прозвучали выстрелы. По этому случаю Ширакским областным следственным управлением следственного комитета РА было возбуждено уголовное дело, и в результате предпринятых оперативных и следственных действий была выявлена идентичность лица, произведшего выстрелы.

Последний был арестован по подозрению в совершении преступления, согласно 1-ой части статьи 38-34-104 уголовного кодекса РА. Был произведен досмотр места преступления, во время которого была обнаружена одна деформированная пуля и 9 гильз. Г. Акопян признан пострадавшим, были произведены обыски и взяты образцы. Следствие продолжается. Для выявления имеющих существенное значение обстоятельств были назначены судебно-следственные и судебно-медицинские экспертизы.

Следствие ведется, определяется круг лиц, причастных к инциденту, и конкретизируется действие каждого из них.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в совершенном преступлении считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в силу законным решением суда в установленным уголовным кодексом РА порядке.