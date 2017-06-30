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Невропатолог не обнаружил очаговых изменений у Араика Хандояна


Невропатолог ИТУ «Больница для осужденных» при обследовании не обнаружил очаговых изменений у Араика Хандояна. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении.

Адвокат заключенного Араика Хандояна 29-го июня представил ходарайство о проведении медобследования в отношении своего подзащитного, особенно, «для выявления наличия сотрясения мозга».

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