Невропатолог не обнаружил очаговых изменений у Араика Хандояна

Невропатолог ИТУ «Больница для осужденных» при обследовании не обнаружил очаговых изменений у Араика Хандояна. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью УИТУ МЮ Армении.

Адвокат заключенного Араика Хандояна 29-го июня представил ходарайство о проведении медобследования в отношении своего подзащитного, особенно, «для выявления наличия сотрясения мозга».