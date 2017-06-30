В армяно-грузинских отношениях проблем нет: Эдвард Налбандян

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян уверяет, что в армяно-грузинских отношениях проблем нет. Как передает «Арменпресс», на совместном заседании комиссий НС Армении депутат от РПА Ширак Торосян сказал, что армяно-грузинские отношения надо переосмыслить и направил Налбандяну вопрос, какие шаги делаются в этом направлении?

«Армения оценивает важность отношений с Грузией и предпринимает шаги по развитию армяно-грузинских отношений»,- сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян.

Депутат от РПА Ширак Торосян подчеркнул, что армяно-грузинские отношения лишь сейчас получили содержательный смысл. По его словам, ситуация меняется, и Армения должна заново строить отношения с Грузией, имея в основе защиту прав армян в Грузии и общие интересы в регионе.

В ответ министр ИД Армении Эдвард Налбандян сказал, что изменение в отношениях не есть дело одного дня или одного года: это бывает в результате длительной политики. «Мы говорили много раз и повторяем – нет проблем, есть вопросы, что естественно для соседних стран. Их много, и мы конструктивно решаем их»,- сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян.