В сопровождении первого заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Гагика Григоряна, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Анатолий Сивак посетил ереванское депо ЗАО “Южно-кавказские железные дороги”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, обсуждены возможности мультимодальных грузоперевозок из Беларуси по территории Армении

Генеральный директор ЗАО “Южно-кавказские железные дороги” Сергей Валько министру транспорта и коммуникаций Республики Беларусь представил основные направления деятельности компании, шаги, осуществленные в направлении повышения безопасности перевозок, а также результаты пилотной программы грузоперевозок.

Анатолий Сивак отметил, что они также придают особое значение вопросам безопасности, выделяя при этом применение высоких технологий. Он представил также применяемую для этих целей продукцию, которая может заинтересовать компанию “ЮКЖД”.

Также коснулись возможностей мультимодальных перевозок из Беларуси по разным направлениям, в том числе по территории Армении.

Обменялись мнениям в отношении скорости поездов, управления перевозками, применения новейших технологий, действующих ограничений и ряда других вопросов.