МИД РА сэкономил и вернул в бюджет 304.8 миллионов драм

В 2016-м году МИД РА выполнил бюджет на 97.9 процентов. Об этом, во время обсуждения отчета о выполнении государственного бюджета 2016 г. в постоянной комиссии по внешним отношениям и финансово-кредитным и бюджетным вопросам Национального собрания, заявил министр ИД Эдвард Налбандян. Как сообщает «Арменпресс», по его словам, за счет экономии 304.8 млн драмов было переведено в госбюджет.

Налбандян добавил, что в прошлом году внешний долг МИД РА международным организациям составлял 2 миллиарда 420 миллионов 167 тыс. драмов. “Мы не только платим ежегодные взносы, но и гасим долги прошлых лет, накопившиеся с 1998 года. 9 лет назад долг составлял 9 миллионов 200 тыс. долларов, сейчас он в 5 раз уменьшился”, – отметил министр.

Министр отметил также, что этот долг можно было бы погасить за счет возвращенных в бюжет 304.8 миллионов драм, но это было невозможно, так как существует определенный количественный порядок возвращения долгов.

В целом МИД в 2016 году получил из государственного бюджета 14,4 миллиардов драм. Полученной суммой министерство осуществило 19 программ. По программе сохранения посольств и представительств потрачено 9,6 миллиарда драмов, для участия в программах международных организаций было потрачено 2 миллиарда 154 миллиона драмов, а для поддержания персонала МИДа РА был потрачен 1 миллиард 231 миллион драмов.