Парламент Бразилии начал процедуру рассмотрения обвинений против президента

Нижняя палата парламента Бразилии начала процедуру рассмотрения обвинений в коррупции, выдвинутых против президента страны Мишела Темера. На очередном заседании, которое транслировалось по государственному телевидению, депутат Мариана Карвалью зачитала коллегам текст обращения генерального прокурора республики Родригу Жано.

В этом документе изложены аргументы следствия, которое просит предъявить Темеру обвинения в коррупции и отстранить его от должности президента. После чтения текста нижняя палата парламента официально уведомила администрацию главы государства о начале соответствующих процедур,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно бразильскому законодательству, президент обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только Федеральный верховный суд (ФВС) страны. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений главе государства должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.