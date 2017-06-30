Министерство здравоохранения дает советы по смягчению нежелательных последствий перегревания

Министерство здравоохранения Армении дает советы по смягчению нежелательных последствий перегревания, сопротивлению воздействия тепловых и ультрафиолетовых лучей, а также избеганию простуды. Как передает «Арменпресс», советуется:

Избегать прямых лучей солнца, особенно, с 12:00 до 17:00, не принимать в это время солнечных ванн

Носить головной убор, солнечные очки, зонтик, одеваться в белое или светлое, свободное платье, желательно – воздухопроницаемое и из хлопка

Пить больше жидкостей – до 3 л в день, особенно, воды, тана, соков без сахара и чая. Холодная минеральная вода освежает и снимает усталость – благодаря содержанию солей и минералов. Органические кислоты, белки и соли в тане утоляют жажду. Из соков летом предпочтительнее томатный, грейпфрутовый, вишневый, сливовый, кизиловый. Чай надо пить без сахара, лучше – зеленый. Больные с проблемами сердечно-сосудистой и мочеполовой систем должны проконсультироваться по поводу объема потребляемой жидкости с лечащим врачом.

Желательно отказаться от острого, жирного: следует есть легкие блюда, много фруктов и сырых овощей.

Жидкости надо пить слегка охлажденными – так они лучше утоляют жажду.

Не надо злоупотреблять кофеином и сахаром в напиткаах – как холодных, так и горячих

Запрещено находиться в плохо проветриваемых помещениях, в нагревшихся на солнце транспортных средствах, оставлять детей в закрытых автомобилях.

Желательно, чтобы дети, беременные, пожилые, хронические больные в дневные часы отдыхали – полежали или поспали.

Повседневную работу надо выполнять в относительно прохладное время – избегая в самые жаркие часы физических нагрузок.

Надо следить за системами вентиляции или кондиционирования воздуха, не направлять струю холодного воздуха прямо на людей

В помещениях, где есть система охлаждения воздуха, надо одеваться в соответствии с температурой воздуха.