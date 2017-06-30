Fox: власти США не нашли доказательств якобы существовавшего сговора Трампа с РФ

Власти Соединенных Штатов до сих пор не обнаружили ни единого доказательства того, что президент Дональд Трамп мог вступить в сговор с представителями России, обвиняемой Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы. Об этом со ссылкой на источник в Конгрессе США сообщила телекомпания Fox News.

По ее данным, расследование по поводу якобы существовавших связей между Трампом и РФ ведут уже как минимум пять комитетов в обеих палатах Конгресса и три федеральных ведомства. "Главная проблема заключается в том, что спустя месяцы и месяцы множественных расследований никто так и не обнаружил никаких доказательств сговора", - цитирует телеканал свой источник,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.