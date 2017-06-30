В Париже мужчина армянской национальности пытался наехать на группу людей около мечети: французские СМИ

Французская полиция арестовала мужчину, который пытался произвести наезд на автомобиле на группу людей, собравшихся возле мечети. Как сообщает АРМЕНПРЕСС, ряд французких СМИ пишут, что этот человек по национальности армянин. Как передает BBC, арестованный сказал, что он этим хотел отомстить исламистам за осуществленные ими террористические акты в Париже. Le Parisien пишет, что этот мужчина во время атаки не был под воздействием алкоголя или наркотиков. Безымяный источник передал Le Parisien, что в момент нападения мужчина был воодушевлен и заявил, что не любит джихадистов.