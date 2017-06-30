Возглавляемая вице-спикером НС Э.Шармазановым делегация отбыла в Словакию

29 июня по приглашению председателя Национального совета Словацкой Республики А.Данко с двухдневным визитом в Словакию отбыла возглавляемая вице-спикером НС, руководителем группы дружбы Армения – Словакия Э.Шармазановым делегация, в составе которой депутаты НС Г.Меликян и В.Бостанджян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Намечаются встречи парламентской делегации с председателем НС СР А.Данко и его заместителем Б.Бугаром, госсекретарем Министерства иностранных и европейских дел Л.Паризеком.