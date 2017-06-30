Бако Саакян направил поздравительное послание президенту Армении Сержу Саргсяну
10:47, 30 Июнь, 2017
30 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Президенту Республики Армения Сержу Саргсяну в связи с днём его рождения.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха, в послании говорится:
«Многоуважаемый Серж Азатович!
От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Всю свою жизнь Вы самоотверженно служили и служите святому делу становления и развития армянской независимой государственности, укрепления обороноспособности и процветания двух армянских республик, осуществления заветных чаяний родного народа.
Вновь поздравляю Вас с днем рождения и желаю мира, крепкого здоровья и всех благ Вам и всем Вашим родным и близким!"