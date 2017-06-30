Президент США Дональд Трамп анонсировал вступление США в "золотую эру" энергетической политики благодаря наращивания экспорта природного газа, нефти и угля, сообщает в четверг Investing.com.

Трамп планирует найти новые новые рынки сбыта для американского сжиженного природного газа в Азии и Восточной Европе, которая сейчас в значительной степени зависит от поставок из России,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме того, США собираются экспортировать уголь на Украину. "Украина уже сообщила нам, что ей нужны миллионы и миллионы тонн угля", - заявил Трамп. "Прямо сейчас есть много других мест, где он (уголь) также необходим, и мы будем продавать его всем и каждому в мире, кому он понадобится", - добавил президент.