Вторая зарубежная поездка президента США Дональда Трампа, начинающаяся в среду на будущей неделе, будет "короткой, но насыщенной". В ходе нее пойдет речь и о налаживании "более конструктивных отношений" с Россией. Об этом сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер.

В Германии соберутся руководители "Большой двадцатки" (G20) ведущих стран мира. В частности, там должна состояться первая личная двусторонняя встреча президентов России и США,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Как уже говорил наш президент, он хотел бы, чтобы США и Запад в целом поддерживали более конструктивные отношения с Россией, - сказал Макмастер. - Но он также давал понять, что мы будем делать все необходимое для отпора дестабилизирующему поведению России".



