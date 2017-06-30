США напрямую обвинили Сирию в невыполнении обязательств по уничтожению химоружия

Сирия не ликвидировала полностью свою программу создания химических вооружений. Такое утверждение содержится в письменном заявлении, которое было распространено в четверг пресс-службой Госдепартамента в связи с появлением доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтверждающего применение зарина в сирийском городе Хан-Шейхун в начале апреля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Факты отражают <...> "послужной список" применения химического оружия режимом [президента Башара] Асада. Сирия по-прежнему не выполняет свои юридические обязательства в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, а также в рамках резолюции 2118 Совета Безопасности ООН", - считает внешнеполитическое ведомство США.

По его свидетельству, упомянутый доклад теперь будет передан на рассмотрение Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) химатак.