Корреспондента BBC выдворили из Турции

Корреспондента британского агентства BBC Джимара Голла выдворили из Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Sputnik.

Голл был задержан в аэропорту Стамбула, о чем он сделал запись на своей странице в Twitter. После того, как его продержали там в течение 5 часов, его выдворили из Турции.

Причины подобных действий неизвестны.