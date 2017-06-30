Корреспондента BBC выдворили из Турции
Корреспондента британского агентства BBC Джимара Голла выдворили из Турции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Sputnik.
Голл был задержан в аэропорту Стамбула, о чем он сделал запись на своей странице в Twitter. После того, как его продержали там в течение 5 часов, его выдворили из Турции.Причины подобных действий неизвестны.
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