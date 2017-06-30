В окрестности моста “Победа” сгорели травяные покрытия

В Национальном Центре Кризисного управления МЧС РА 20-30 июня из разных мест республики были получены были получены сигналы о возгорании травяных покрытий. Как АРМЕНПРЕСС сообщили из МЧС РА, в ущелье реки Раздан, поблизости моста “Победа” в г. Ереване сгорело около 1000 кв.м. травяного покрова, поблизости ул. Сарьяна г. Талин обл.Арагацотн около 2 гектаров, на кладбище г. Егвард обл. Котайк около 2 га, по адресу ¼ ул. Азатамартикнери села Гарни – около 8 га травяного покрытия, в г. Мартуни обл. Гегаркуник – около 1га, на ул. Парбеци г. Аштарак обл Арагацотн – 1000 кв. м., на окраине села Сюник обл. Сюник – около 1000 кв. м. растительного покрова. Все пожары были погашены пожарниками и спасателями.