В Армении предпринимаются четкие шаги по уменьшению загруженности судов

В судебной системе Армении проводится ряд реформ, которые послужат уменьшению загруженности судов и повышению их эффективности. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник Судебного департамента Армении Карен Поладян.

- Г-н Поладян, за последние годы в судебной системе Армении проводится ряд реформ. Каковы их результаты?

- Одна из важных реформ – внедрение принципа специализации судей. До этого судьи рассматривали все дела – гражданские, уголовные, экономические и пр. Сейчас введен принцип специализации судей: например, судья по гражданским делам рассматривает только таковые.

Следующий шаг – внедрение системы электронного распределения дел. Раньше дела распределял председатель суда, сейчас это делает электронная система, которая осведомлена о количестве дел у каждого судьи.

Не менее важны информационная система «Даталекс» и создание службы судебных распорядителей.

- Иногда проблемы с перегруженностью возникают и у адвокатов: у них могут быть назначены слушания в то же время по разным делам. Каково решение этого вопроса?

- Адвокатская деятельность регулируется ими самими. Они должны сами изыскать возможности присутствия на процессах всех своих подзащитных. Судья не может приспосабливаться ко всем – это затянет процесс, что не соответствует интересам подсудимых.

- Какие реформы в судебной системе Армении еще предвидятся?

- Планируется увеличить число судей. Если будут финансы – надо будет улучшить условия в зданиях судов. На сегодня мы имеем 10 зданий судов с плачевными условиями. Где-то нет залов заседаний, где-то нет условий для работы судей и персонала.

Кроме того, есть проблемы с техническим оснащением: надо обновить компьютеры, системы.

Есть проблемы и с облегчением положения сотрудников судов: надо повысить им зарплаты. Все эти проблемы подлежат решению, и мы попытаемся оптимально использовать все возможности, предоставляемые государством.

Интервью Карена Хачатряна