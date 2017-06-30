Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

Ожидается телефонный разговор между Эрдоганом и Трампом


30-го июня ожидается телефонный разговор между президентами Турции и США Эрдоганом и Трампом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу».

Стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.



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