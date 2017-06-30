Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

«Гандзасар-Капан» с минимальным счетом уступил команде «Младость»


В первом квалификационном туре первенства Европы по футболу «Гандзасар-Капан» с минимальным счетом уступил команде «Младость». Игра шла на стадионе в Подгорице.

Как передает «Арменпресс», ответный матч состоится через неделю в Ереване.

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