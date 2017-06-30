Президент Армении Серж Саргсян отмечает свое 63-летие.

Редакция «Арменпресс» поздравляет президента с днем рождения, и желает ему здоровья, новых успехов и долголетия.

Серж Азатович Саргсян родился 30 июня 1954 года в городе Степанакерте, где окончил среднюю школу. В 1971 году поступил в Ереванский Государственный Университет. В 1972-1974 гг. служил в вооруженных силах СССР. В 1979 году окончил филологический факультет ЕГУ.

Трудовую деятельность начал в 1975 году токарем на Ереванском электротехническом заводе, где проработал до 1979 года.

В 1979-1988 гг. был заведующим отдела, вторым секретарем, первым секретарем Степанакертского горкома ЛКСМ, заведующим отдела пропаганды и агитации Степанакертского горкома компартии, инструктором отдела партийных организаций обкома НКАО, помощником первого секретаря обкома НКАО Генриха Погосяна.

В 1989-1993 гг. руководил Комитетом сил самообороны НКР.

В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета Армении.

В 1993-1995 гг. был Министром обороны РА.

В 1995-1996 гг. - Начальник управления государственной безопасности РА, затем - Министр национальной безопасности РА.

В 1996-1999 гг. - Министр внутренних дел и национальной безопасности РА.

В 1999 г. -Министр национальной безопасности РА.

В 1999-2000 гг. – Руководитель Аппарата Президента РА.

В 1999-2007 гг. - Секретарь Совета Национальной безопасности при Президенте РА.

В 2000-2007 гг. – Министр обороны РА.

4 апреля 2007 года назначен Премьер-министром Республики Армения.

7 июня 2007 года вновь назначен Премьер-министром РА, возглавив Правительство РА, сформированное после выборов в Национальное Собрание РА.

На состоявшихся 19 февраля 2008 г. президентских выборах Серж Саргсян избран Президентом Республики Армения. 9 апреля 2008 г. вступил в должность Президента РА.

На состоявшихся 18 февраля 2013 г. президентских выборах Серж Саргсян переизбран Президентом Республики Армения. 9 апреля 2013 г. вступил в должность Президента РА.

Член Республиканской партии с 2006 года, с июля 2006 года по ноябрь 2007 года – председатель Совета партии. В ноябре 2007 года избран Председателем РПА. Является председателем Совета Ереванского Государственного Университета и президентом Федерации шахмат Армении.

Получил звание Героя Арцаха, награжден орденом "Золотой орел", орденами РА "Боевой крест" первой степени и "Тиграна Великого". Имеет другие правительственные награды.

Женился в 1983 году. Супруга – Рита Саргсян, родилась в Степанакерте в семье военного. По специальности – учительница музыки.

Имеет двух дочерей: Ануш и Сатеник и пять внуков – Мариам, Ара, Серж, Рита и Тигран.