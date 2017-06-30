Европейские индексы снизились - 29-06-17
МОСКВА, 30 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.83% и составил 12416.19 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.88% и составил 5154.35 пункта, британский FTSE снизился на 0.51% и составил 7350.32 пункта, российский MICEX снизился на 0.58% и составил 1881.04 пункта, а RTSI снизился на 0.33% и составил 999.35 пункта.
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