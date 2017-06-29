Левон Аронян после 6 туров на турнире Grand Chess Tour в Лёвене на 6-м месте

Левон Аронян продолжает свои выступления на турнире Grand Chess Tour в Лёвене.

Как передает «Арменпресс», после 6 туров Левон Аронян набрал 6 очков и перешел на 6-е место.

10 гроссмейстеров с 28 июня по 2 июля сыграют один круг в рапид и два круга в блиц.

В турнире в Левене участвуют также Уэсли Со (США), Владимир Крамник (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вишванатан Ананд (Индия), Аниш Гири (Нидерланды), Василий Иванчук (Украина), Ян Непомнящий (Россия) и Баадур Джобава (Грузия).