В японском центробанке похвалили финансовую политику Гитлера

Проводившаяся фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером экономическая политика была эффективна, однако привела к трагическим результатам. Как передает Арменпресс со ссылкой на «lenta.ru», такое заявление сделал член совета директоров Банка Японии Ютака Харада, его слова в четверг, 29 июня, приводит Reuters.

Харада назвал фискальное и монетарное стимулирование экономики Гитлером замечательным. Однако именно эти меры, по его словам, позволили фюреру укрепить свою власть, что привело к холокосту — истреблению евреев — и другим многочисленным жертвам.

Эксперт подчеркнул, что Гитлер оказался у власти в том числе из-за медлительности западных политиков. По его словам, они не спешили с применением антикризисных мер против Великой депрессии, которые были предложены британцем Джоном Мейнардом Кейнсом.

Официальный представитель японского банка-регулятора не прокомментировал высказывания Харады.

В мае вратаря немецкой сборной по хоккею Томаса Грайсса призвали исключить из команды за лайк, поставленный в Instagram под записью, где сравнивались Гитлер и кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Санкции было решено не накладывать. Позже спортсмен убрал лайк со спорного поста.

В годы Второй мировой войны Япония входила в Тройственный пакт. Он предусматривал разграничение зон влияния между странами Оси при установлении нового мирового порядка и военной взаимопомощи. Германии и Италии предназначалась ведущая роль в Европе, а Японской империи — в Азии.