Глава МИД РФ и председатель Кнессета Израиля обсудили вопросы палестино- израильского урегулирования

В МИД России 29 июня состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с председателем Кнессета Государства Израиль Юлием Эдельштейном, находящимся в Москве с визитом по приглашению председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития традиционно дружественных российско-израильских отношений, включая их гуманитарные аспекты и совместные усилия по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, героизации пособников нацизма.

Подчеркнут обоюдный настрой России и Израиля на дальнейшую активизацию политического диалога и укрепление межпарламентских связей, вносящих весомый вклад в расширение всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Были также рассмотрены ключевые региональные вопросы с акцентом на проблематику бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, перспективы палестино-израильского урегулирования, задачу мирного разрешения сирийского кризиса и других конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке в соответствии с принципами международного права.