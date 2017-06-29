В результате крупномасштабных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых в рамках уголовного дела, расследуемого следственным управлением Следственного комитета Армении по Сюникской области обнаружены похищенные из гробниц Капана предметы, которые имеют особую историческую ценность.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, в феврале 2017 года были разрушены и разграбленные обнаруженные в 2002 году три гробницы в Капане, находящиеся на территории населенного пункта 1 тысячелетия до н.э. Было возбуждено уголовное дело.

В рамках уголовного дела были обнаружены и изъяты похищенные из гробниц предметы – 5 древних кувшинов, 2 глиняные посуды, металлические наконечники стрел, кинжалы, броневые детали, браслеты, иглы, кольца, кольца и другие металлические украшения, а также инструмент преступления – металлоискатель.

Предварительное следствие продолжается. Предпринимаются необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всестороннего, объективного и полного расследования, назначены экспертизы.