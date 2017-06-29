Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве 29 июня состоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на заседании были рассмотрены три заявки против решений, принятых комиссией по жалобам налоговых и таможенных органов Комитета государственных доходов.

После обсуждения обоснований и аргументов решением комиссии две жалобы были отклонены, а рассмотрение третьей жалобы было отложено в связи с необходимостью проведения дополнительных изучений.