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Делегация во главе с министром обороны Армении отбыла в Брюссель


Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном 29 июня отбыла в Брюссель для участия в саммите министров обороны стран, предоставляющих силы миссии НАТО «Решительная поддержка».

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, на саммите будут обсуждены ситуация в Афганистане и программе дальнейших действий миссии НАТО.

В рамках визита запланированы встречи министра обороны Армении с высокопоставленными представителями НАТО, ЕС и стран-партнеров.

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