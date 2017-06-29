Делегация во главе с министром обороны Армении отбыла в Брюссель

Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном 29 июня отбыла в Брюссель для участия в саммите министров обороны стран, предоставляющих силы миссии НАТО «Решительная поддержка».

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, на саммите будут обсуждены ситуация в Афганистане и программе дальнейших действий миссии НАТО.

В рамках визита запланированы встречи министра обороны Армении с высокопоставленными представителями НАТО, ЕС и стран-партнеров.