Делегация НС Армении встретилась с вице-спикером Палаты депутатов парламента Чехии

Делегация во главе с вице-спикером НС, руководителем группы дружбы Армения – Чехия Э.Шармазановым 29 июня встретилась в Праге с вице-спикером Палаты депутатов парламента Чехии Яном Бартошеком. В составе делегации НС – депутаты Г.Меликян и В.Бостанджян. На встрече присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Чехии Т.Сейранян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, за работу по принятию осуждающей Геноцид армян резолюции со стороны Палаты депутатов Чехии и укреплению армяно-чешских межпарламентских связей Шармазанов вручил Бартошеку Почетную медаль НС Армении.

Вручая награду, Шармазанов отметил: «Годами Вы боролись и боретесь с терроризмом, отрицанием геноцидов и во благо защиты прав человека. Вот и сегодня наши братья в Арцахе борются за свое право жить свободно и независимо, строя свободный Карабах. Посетите Арцах и убедитесь, что его граждане строят демократическое государство».

Эдуард Шармазанов отметил, что Армения придает важность развитию парламентской дипломатии. Высоко оценив стабильное развитие дружественных отношений с Чехией, он заявил, что в последние годы наблюдается положительный сдвиг в двусторонних отношениях.

Члены армянской делегации представили реализованные в нашей стране конституционные реформы и процесс перехода к парламентской модели правления.