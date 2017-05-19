Предстоящие на 30 июня мероприятия
17:58, Июнь 29, 2017
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13:59, 22.06.2017
Посол Чехии не видит никакой связи между заявлениями Петра Свитальского и внутренними делами Армении
16:14, 13.06.2017
Арташес Гегамян: Миссия исполнима
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 18:36 Состоялось заседание Единой апелляционной комиссии инспекционных органов Армении
- 18:25 Делегация во главе с министром обороны Армении отбыла в Брюссель
- 18:10 Министру экономического развития и инвестиций Армении были представлены дорожно- строительные работы на КПП «Верхний Ларс»
- 18:02 Делегация НС Армении встретилась с вице-спикером Палаты депутатов парламента Чехии
- 17:58 Предстоящие на 30 июня мероприятия
- 17:45 Мэй и Меркель назвали вмешательство РФ в дела ЕС угрозой европейской безопасности
- 17:35 Еврокомиссия пересмотрит стратегию ЕС по кибербезопасности
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-06-17
- 17:27 Азиатские индексы - 29-06-17
- 17:18 Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии
- 17:17 Меркель: страны ЕС выступят с единой позицией на саммите G20
- 16:57 Путин в четверг примет экс-госсекретаря США Киссинджера
- 16:53 Дубай заменит часть полицейских крошечными беспилотными машинками
- 16:48 Rolls-Royce показал на видео новый Dawn
- 16:35 Prada превратила Джессику Чистейн в голливудскую диву
- 16:18 В Дилижане будут осуществлены программы по восстановлению исторической территории
- 16:16 женщина-снайпер спаслась от пули
- 16:13 Общемировой долг достиг рекордных 217 триллионов долларов
- 15:49 Киев хотят оштрафовать из-за скандала с Юлией Самойловой на "Евровидении"
- 15:43 Longchamp продемонстрировала новую коллекцию летней обуви
- 15:41 ЕСПЧ вновь оштрафовал правительство Азербайджана
- 15:39 Люди, у которых в детстве был высокий IQ, живут дольше, выяснили ученые
- 15:37 Иракские военные освободили Мосул от террористов ИГ
- 15:31 Число общественных пляжей на озере Севан увеличится на один
- 15:30 Россия согласовала с Турцией контракт на поставку С-400
- 15:02 Пересмотрена средняя максимальная продолжительность жизни человека
- 14:57 СМИ: Трамп готов обсудить с Путиным уступки в отношении России
- 14:48 Водитель маршрутки, отказавшийся перевезти ребенка с инвалидностью, получил строгий выговор
- 14:47 Армянские и грузинские предприниматели обсуждают возможности сотрудничества
- 14:37 Президент Армении принял парламентского заместителя министра ИД Японии Мотоме Такисаву
- 14:22 В связи с атакой компьютерного вируса Petya.А на Украине открыли более 60 уголовных дел
- 14:18 Эрдоган официально обратился к Германии с просьбой о выступлении
- 14:08 Sony спустя почти 30 лет возобновляет производство виниловых пластинок
- 14:05 Guardian: Brexit может нанести ущерб бюджету ЕС в размере €20 млрд
- 14:00 Цену товара определяет рынок: министр сельского хозяйства Армении о заготовках абрикосов
20:07, 23.06.2017
Просмотрели 1335 раз Посол Беларуси в Армении не видит альтернативы мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта
15:20, 23.06.2017
Просмотрели 1309 раз МИД Армении пытается выяснить личности армян, пересекших самую северную границу РФ и оказавшихся в Норвегии
14:21, 23.06.2017
Просмотрели 1273 раз Семьям погибших граждан Турции, находившихся на борту судна «Мави Мармара», выплачена компенсация.
12:57, 24.06.2017
Просмотрели 1245 раз Новое соглашения ЕС-Армения создаст качественно новые условия для двусторонних связей – Ашотян
13:12, 23.06.2017
Просмотрели 1184 раз Состоялся плановый мониторинг миссии ОБСЕ на линии соприкосновения в направлении на северо-запад от села Талиш