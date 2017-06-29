Азиатские индексы - 29-06-17

ТОКИО, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.45% и составил 20220.30 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.60% и составил 1624.07 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.47% и составил 3188.06 пункта, а HANG SENG вырос на 1.10% и составил 25965.42 пункта.