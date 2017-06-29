Меркель: страны ЕС выступят с единой позицией на саммите G20

Страны Европы намерены выступить с единой позицией по ключевым темам на саммите G20 в Гамбурге на следующей неделе. Об этом заявила в четверг в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с лидерами европейских стран в преддверии встречи лидеров G20.

"Мы, европейские участники "двадцатки", настроены вместе с остальными внести вклад в то, чтобы направить согласованный сигнал по итогам саммита", - сказала она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Канцлер ФРГ при этом напомнила, что по вопросу изменения климата существуют разногласия с США. "Но этот вопрос мы все равно будем обсуждать", - заметила она. "Мы все подтвердили сегодня приверженность Парижскому соглашению. Это в том числе сигнал всем развивающимся странам", - подчеркнула глава кабмина ФРГ.





