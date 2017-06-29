Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 29 июня принял делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Гиоргием Гахарией, прибывшей в Ереван в рамках форума «Дни бизнеса Грузии в Армении».

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, договоренность о проведении форума было достигнуто между премьер-министрами Армении и Грузии в феврале 2017 года во время официального визита Карена Карапетяна в Грузию.

Премьер-министр Армении поприветствовал проведение форума, который будет способствовать развитию двусторонних торгово-экономических связей и откроет новые возможности для полного использования существующего потенциала. Премьер-министр, в частности, придал большое значение развитию экономических и деловых связей на двусторонних и многосторонних платформах, а также в рамках свободных экономических зон.

В свою очередь, министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария отметил, что, учитывая высокий уровень политического диалога между Арменией и Грузией, необходимо активизировать торгово-экономическое сотрудничество. Он представил премьер-министру Армении результаты обсуждений с министерством экономического развития и инвестиций Армении, а также договоренности, достигнутые 29 июня.

Собеседники обменялись мнениями вокруг возможностей реализации совместных проектов в области туризма, укрепления двусторонних культурных связей и повышения взаимной узнаваемости среди молодежи.