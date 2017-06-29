Дубай заменит часть полицейских крошечными беспилотными машинками

Полиция Дубая закупит для патрулирования улиц небольшие беспилотные машины. Как сообщает Gulf News, это будут электрокары O-R3 размером с детские машинки, которые помогут дистанционно следить за порядком в режиме реального времени и даже преследовать преступников.

Технических подробностей о беспилотниках пока мало. Известно лишь, что разработаны они профильной компанией OTSAW из Сингапура. Оснащаются машинки набором камер и датчиков, которые позволяют им самостоятельно передвигаться, транслировать 360-градусную картинку и распознавать лица,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Беспилотники должны появиться на улицах Дубая уже к концу текущего года. Работать они будут преимущественно в местах скопления туристов.