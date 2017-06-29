Rolls-Royce показал на видео новый Dawn

Британский автопроизводитель Rolls-Royce подготовил кабриолет Dawn в спецверсии Black Badge. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил руководитель по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе и СНГ Франк Тиманн.

Официальная презентация машины состоится в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде, Великобритания, который пройдет с 29 июня по 2 июля. Серия Black Badge, ·разработанная для клиентов марки, желавших получить «принципиально иной Rolls-Royce». была впервые представлена в 2016 году моделями Ghost и Wraith,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Dawn Black Badge выполнен в темном, насыщенном оттенке черного. В отделке интерьера использован композитный углепластик с алюминиевым волокном, применяемый при создании самолетов по технологии Stealth. Мощность развивающего 1500 оборотов в минуту двигателя повышена до 601 лошадиной силы.

Фирма начала принимать заказы на автомобиль, цена пока не сообщается.