Prada превратила Джессику Чистейн в голливудскую диву

Американская актриса Джессика Честейн приняла участие в рекламной кампании итальянского модного дома Prada. Об этом сообщает Giornale di Sicilia.

По сюжету, она должна была примерить на себя образ дивы «золотой» эпохи Голливуда. Автор снимков — бельгийский модный фотограф Вилли Вандерперре.

Prada — итальянская компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в Милане в 1913 году. По данным на 31 января 2015 года, Prada владеет 594 магазинами.сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru

В июне 2017 года компания назвала имя нового посла марки. Им стал Испанский кинорежиссер Педро Альмодовар, автор картин «Высокие каблуки», «Живая плоть», «Все о моей матери» и других.

Джессика Честейн — американская актриса. Она прославилась ролями в картинах «Прислуга» Тейта Тейлора и «Древо жизни» Терренса Малика. Они принесли ей номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Артистка также сыграла в фильмах «Самый жестокий год», «Самый пьяный округ в мире», «Интерстеллар», «Марсианин» и других.