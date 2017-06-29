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женщина-снайпер спаслась от пули


Боец курдского отряда самообороны чудом избежала смерти от пули боевика группировки "Исламское государство" .

Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от ее головы. Видео снято в Ракке, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Курдские отряды и сирийские военные при поддержке коалиции, возглавляемой США, пытаются освободить его от экстремистской группировки.

 

 

 



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