женщина-снайпер спаслась от пули

Боец курдского отряда самообороны чудом избежала смерти от пули боевика группировки "Исламское государство" .

Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от ее головы. Видео снято в Ракке, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Курдские отряды и сирийские военные при поддержке коалиции, возглавляемой США, пытаются освободить его от экстремистской группировки.