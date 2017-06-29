В Дилижане будут осуществлены программы по восстановлению исторической территории

Правительство Армении одобрило программы по восстановлению исторической территории в Дилижане, реконструкции отдельных участков города и комплекс задач в связи с этим. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении 29-го июня доложил министр культуры Армении Армен Амирян.

«Осуществление программы будет способствовать росту привлекательности города, решая одновременно проблемы занятости населения, развития туризма», - сказал министр культуры Армении Армен Амирян.