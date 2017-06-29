Общемировой долг достиг рекордных 217 триллионов долларов

Общемировой долг в первом квартале 2017 года достиг рекордных 217 триллионов долларов или 327 процентов глобального ВВП. Об этом говорится в материалах Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), сообщает Rambler News Service.

Долговое бремя не распределено равномерно, отмечают эксперты IIF. «В одних странах или секторах экономики наблюдается его снижение, тогда как в других он очень быстро увеличивается», — отмечается в докладе. Это может стать препятствием для экономического роста и создать риски для финансовой стабильности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Общий долг развивающихся стран, за исключением Китая, по итогам первого квартала увеличился на 900 миллиардов долларов, до 23,6 триллиона долларов. Прирост произошел главным образом за счет Бразилии, обязательства которой выросли на 600 миллиардов долларов до 3,6 триллиона и Индии (2,9 триллиона долларов, плюс 200 миллиардов долларов).

В мировой долг включаются долги правительств, компаний, банков и домохозяйств.